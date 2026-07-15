Как я подбираю смазочные материалы для дачной техники: личный опыт и разбор нюансов

Каждый раз, когда я выхожу на участок весной, меня встречает знакомый арсенал помощников. Бензопила, готовая к обрезке старых веток, газонокосилка, которой предстоит привести в порядок изрядно отросший за зиму газон, и триммер, без которого не добраться до уголков вдоль забора.
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