Как я подбираю смазочные материалы для дачной техники: личный опыт и разбор нюансов

Каждый раз, когда я выхожу на участок весной, меня встречает знакомый арсенал помощников. Бензопила, готовая к обрезке старых веток, газонокосилка, которой предстоит привести в порядок изрядно отросший за зиму газон, и триммер, без которого не добраться до уголков вдоль забора.