«Динамо-Татарстан» – чемпион этапа Кубка России по волейболу на снегу

Автор: Дмитрий Киселев Фото: Всероссийская Федерация Волейбола Волейболистки «Динамо-Татарстана» завоевали золотые медали третьего этапа Кубка России по волейболу на снегу, который прошел в Барнауле с 21 по 23 марта.
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