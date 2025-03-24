«Динамо-Татарстан» – чемпион этапа Кубка России по волейболу на снегу

Автор: Дмитрий Киселев Фото: Всероссийская Федерация Волейбола Волейболистки «Динамо-Татарстана» завоевали золотые медали третьего этапа Кубка России по волейболу на снегу, который прошел в Барнауле с 21 по 23 марта.