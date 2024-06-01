"Ракетное обострение" или про разрешение Украине бить по российской территории

Виктор Машков

Нужно заявить, чья ракета прилетит на территорию России ждите ответа, и надо нанести ответный удар по территории хозяина оружия, а над черным морем объявить бесполетную зону, не смотря на международные договоры. Американцам можно нарушать правила, а нам что нельзя, и сбивать все беспилотники и самолеты в этой зоне недружественных стран.