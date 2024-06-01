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"Ракетное обострение" или про разрешение Украине бить по российской территории

"Ракетное обострение" или про разрешение Украине бить по российской территории

Какое-то странное чувство возникает от прочтения новостных сайтов и ряда Telegram-каналов, где масса экспертов с внушительными регалиями обсуждают, как Запад сейчас разрешит Украине бить своим оружием по территории России.

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Комментарии
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Виктор Машков
Нужно заявить, чья ракета прилетит на территорию России ждите ответа, и надо нанести ответный удар по территории хозяина оружия, а над черным морем объявить бесполетную зону, не смотря на международные договоры. Американцам можно нарушать правила, а нам что нельзя, и сбивать все беспилотники и самолеты в этой зоне недружественных стран.
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