Штаб врага прямо в центре Москвы: Русским плюют в лицо и смеются

Степень враждебности к России тех или иных стран видна из телеграм-каналов их посольств в Москве. То, что позволяют себе некоторые западные дипломаты, вызывает большие вопросы даже не к ним, а к российским властям.
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