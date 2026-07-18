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Царьград

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Штаб врага прямо в центре Москвы: Русским плюют в лицо и смеются

Штаб врага прямо в центре Москвы: Русским плюют в лицо и смеются

Степень враждебности к России тех или иных стран видна из телеграм-каналов их посольств в Москве. То, что позволяют себе некоторые западные дипломаты, вызывает большие вопросы даже не к ним, а к российским властям.

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Комментарии
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ШКИПЕР
Не надо оправдываться. Гадят фрицы России - с вещами на выход ,пусть пишут гадости в Берлине !
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1 м.