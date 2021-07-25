Казарновская - мощный мозг озорной блохи

Темы дняПолитикаКазарновская - мощный мозг озорной блохи Ингвар Коротков Иногда хочется сказать нашей богеме, как в том анекдоте - " ты ходи, просто ходи.Вернуться к статье5716НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьValentina Fortunavot ubogaja.Александр ГригоровПрекрасно сказаноОльга ТимошкинаНу и чушь. Одна сказала,другой повторилАлександр Григороввы о чем ...?Vladimir LioubimcevКак знать, как знать.... А может как раз "от другой вакцины" и вырастут РОГА и КОПЫТЫ?... То-то посмеемся...Владимир КриворучкоКопытЫ - всенепременно! И у всех либероидов и оппозиционеров в России СРАЗУ, ОДНОВРЕМЕННО!. И мы их, этих говнюков, будем мгновенно отличать. Никуда они теперь от нас, голубчики, не денутся. Показывают, например, Венедиктова с гнилыми зубами по ТВ, а у него - РОГА!!! А в левом копыте зажата карточка на 200 тысяч долларов от Гусинского, а в правом - 500-евриковая купюра. Вылазит на ТВ, допустим, БУРДЮК С ПОНОСОМ (более известный всем как Димон Зильбертруд/Быков), а у него не носопырка на харе разъевшейся, а ....ПЯТАЧОК свиной. Это просто отлично! Ну, а Казарновская....Ей хотя бы так выделиться, а то ведь и денег не заработаешь. На Западле-то уже - тпру! Там молодые и отменные голоса поют, там платьем и макияжем не возьмёшь.Дмитрий Соловьевв зеркало погляди, либерасты это те кто жуликам УРЯЯ кричит, копыта не мешают инет засерать ? выйди на улицу поори за жуликов, и без рогов узвездячат.. узнаешь настой населенияDDedCarloПредставляю, Казарновская с рогами (если удастся привиться президентской вакциной) !=))ВСВладимир Иванович СергеевНапрасно иронизируешь, автор. А вообще-то Казарновская женщина умная и строгая. Прислушаться бы к ней не мешало - хуже не будет.Владимир КриворучкоА кто говорит, что она - дура? А прилушаться к ней или нет - это личное дело каждого в нашей насквозь демократической стране. А заодно и решать - хуже будет или нет, если прилушаться.RРRakhmatovacsp РахматоваПолная Идиотка, скачущая, как та блоха, - возле молодёжи! Никому не нужна и никем не востребована!ДмитрийЭто вы себя описали, не в бровь, а в глаз!Так будетсука, почему либеропедерастов, к коим относится аффтар, не косит ковид? еще ни одна тварь из их числа не сдохла...когда же эпидемия среди вас начнется....вот какой плохой Путин, обычные граждане мрут, а пидоры, либеропидоры живы и очень сильно этим фактом возмущаются. Сдохните уже мрази, причем все и сразу, чтобы воздух в России стал чище.Михаил АбросимовА с чего вы взяли, что автор из них?Игорь КинжаловБешенная псина. что тебя так заело? Гавкай, гавкай побольше олигофрен долбонутый...ВЛАДИМИР ЛАПИНтак давно уже пора провести дезинфекцию для либерастов!!!Владимир КолесниковВы не поняли. Это Казарновская из либероидов, а автор ее критикует.Дмитрий Соловьевлибероиды это скорее "менеджеры", а они ЗА вакинацию, вообще-тоДмитрий Соловьевгавкают слуги "менеджеров"Дмитрий Соловьевавтор сам ответил, у них вакцина особенная ( в каждой шутке доля шутки ), вспомнить когда там ОН стал из бункера без скафандра выходить, и все придворные маски сняли, явно до "вакцинирования ", значит есть либо реальная вакцина или реальное лекарствоИгорь Кинжаловтебе виднее...ты специалист по лаю...Дмитрий Соловьевно гавкаете-то вы, прислуга "манагеров", причем только из бункераИгорь КинжаловТвоё место под лавкой...Брысь!Дмитрий СоловьевТЬФУ НА ТЕБЯ, помесь шавки с крысой, гавкни на улице тебе и звездецИгорь КинжаловНа место! К ноге....Владимир Колесников"либероиды это скорее "менеджеры", а они ЗА вакинацию, вообще-то" Мы еще толком не знаем о вакцинации: она хорошо или плохо, т.к. мозг в отношении ее выносят на раз и неизвестно пока кому верить. Поэтому я не спешил бы с выводами. Может, как раз, вакцинация и есть осознанная необходимость, а те силы, которые стараются понизить численность народа, вакцинацию тормозят. Но вот то, что Казарновская из лебороидов, так это у нее на лбу написано.Альбина КолесниковаОй я тоже хочу чтобы либеропедерасты тоже исчезли из нашей жизни навсегда.Дмитрий Соловьеввообще-то вы именно на них работаете, странноМихаил АбросимовКончится тем, что эта блоха вколет себе из-под полы какой-нибудь шмурдяк за большие деньги, который ей преподнесут как вакцину для президентов. Мошенники не дремлют, есть спрос будет и предложение.ВВикВсегда считал эту поющую звезду немного дурой...... Зачем лезть не в своё дело....... Хорошо пела всю жизнь, чего же ты на старости лет позоришься. Зная эту гнилую тусовку не по-наслышке, а "изнутри", делаешь вывод, что талантливым людям во многих творческих профессиях часто не хватает тонкости, абстрастрактности мышления, что ли, и вообще ума для оценки и понятия политических, и социальных событий в современном мире и в стране. Оно и понятно фанатично занимаясь своим искусством, отдавая с детства все силы и всё время развитию определённого профессионального мастерства, его вершин, часто развитие общего кругозора и понятий мира ущемлено. Это цена за фанатическую отрешённость от всего, что мешает успеху в профессии. Их и считают "не от мира сего".Владимир КриворучкоОна, Казарновская, просто у нас в РФ ЗАРАБАТЫВАЕТ ДЕНЬГИ! А деньги все под контролем у либерды, которая заворачивает культуркой в России. Вот Казарновская там, в этой либероидной тусовке, и ошивается, колотит капиталец. Они, такие, как Казарновская, тут не живут — они тут деньги зарабатывают. И деньги хорошие. А чуть запахнет жареным — только мы их и видели!!! Кто к сеюе в Австрию, кто- в Джерманию в Баден-Баден, кто в ОООмерику на Брайтон-Бич, кто- в туманный ЛондОн...Вот потому-то мы (точнее, "И ПОТОМУ-ТО" ТАК бедно и живём. Но есть категория населения, которая всегда у нас в РФ (да и в СССР), катается ( и каталась, хотя и много пи**ила, что голодает и плохо живёт) и будет кататься, как сыр в масле.Дмитрий Соловьевтак это в "эффективных менеджеров" скорее касается, а они как раз топят за вакцинацию, ибо ВОЗ приказалНАНаталья АндросоваСами вы дураки безмозглые! Сначала бы что-то добились в этой жизни ,а потом бы писалиSkitalez ZhevajСколько провокаторов в России, которые не желают сами делать вакцинацию и других к этому призывают, вот из за таких людей, разве можно победить пандемию вируса, конечно же нет. Надо пресекать таких болтунов, пусть свои языки засунут в одно место и лучше молчат.Иван НаблюдательА давайте со среды слушать только официальную версию! QR-код ввести/не ввести, использовать/не использовать. Или ту версию, что озвучивает ВОЗ. Например, маски носить/не носить, вакцинация помогает/не помогает, и т.д. И не надо путаться. Следите за руками (новостями), что ввели, а что отменили.Владимир Самойленкоа давайте ишо таких как ты и от венерических заболеваний защитим. путём обрезания. не. не крайней плоти, а яичек. да и от размножения таких себя обезопасим.Дмитрий Соловьевво избежание провокаций : пункт первый - Спутник 5 НЕ ВАКЦИНА, а препарат генной инженерии, как и остальные "векторные" препараты а кого пресекать так это тех кто ВРЕТ.. с обоих сторон вот возьми язык и засунь, ибо ВАКЦИНАЦИЯ - ДОБРОВОЛЬНАигорь проказовспутник 5 вот это даДмитрий СоловьевименноDDedCarloСтрого говоря, любой белок (протеин) вводимый в кровь является антигеном и к нему начинают вырабатываться антитела. Т.е. ЛЮБОЙ протеин суть вакцина. А жупел "генная инженерия" здесь ни причём. И обс...ать работу учёных, разрабатывающих вакцины не этично. Я вот скажу, что вокал у Казарновской дерьмовый она и её фанаты знаете как взвоют. Пусть всё-таки говорят специалисты, не певицы или депутаты от спорта и проч.Надежда НовопашинаА казарновская никогда особенным умом и не отличалась. Наглостью - да. А надо бы уже и ум включить - не девочка, хоть и пытается под девочку косить. Возраст для ковида, который не разбирает: казарновская там, или Дуня из деревни, самый подходящий. Желаю ей испытать все прелести ковида и прозреть под аппаратом ИВЛ, когда она будет тупо ЗАДЫХАТЬСЯ!Владимир Самойленкокакие же вы добрые, вакциноверы.Анфиса Иванова" "Я думаю, что те вакцины, которыми колются президенты, они несколько отличаются от тех вакцин, которыми будут уколоты другие люди…» Ну вот, одно дело петь красиво, когда есть что?! - ага, голос. А другое дело думать, -чем?! ага, мозгами. Но ежели они какие-то колоратурные, то што ж тут поделаешь... Но и автор тоже " понадумал" такой хреновины кучу...Владимир КолесниковКазарновская из польско-хазарского рода. Такие всегда русофобами были.Дмитрий Соловьева вакцинаторы откуда ?Леонид Попивняк...вот интересно какую арию будет петь оказавшись (не дай Бог) в "красной зоне".......Дмитрий Соловьевпосле "спутника" туда тоже попадают, если кто не в курсеЛеонид Попивняк....фейк.....заболеть можно - в красную зону попасть нет......Одиссейи что такого? вот удивляет меня страсть некоторых людей обращать внимание и даже возводить в ранг непререкаемых истин высказывания разнообразных певцов ртом, лицедеев, парикмахеров, портных и прочих подобных развлекателей публики.. не надо отождествлять их личность с их сценический образом. Как известно, в мире существует закон сохранения и равновесия: "ежели где-то что-то убавится, то в другом месте что-то прибавится". так, кажется.. Т.е., если человек умеет, например, хорошо петь, то у него ОБЯЗАТЕЛЬНО есть пробел в другом месте - в мозгах, например. ЗЫ. я, лично, не рискну спорить с ней по поводу вокального искусства, оперы, театра и подобного - тут она в теме и авторитет. Но по поводу вакцин буду принимать во внимание ТОЛЬКО мнение вирусологов, эпидемиологов и подобных специалистов.Владимир БарышевДа сами вирусологи и эпидемиологи между собой никак не договорятся, отсюда и сомнения.Дмитрий Соловьевеще один аспект : от "эффективных манагеров" НАРОД России 20 лет видел только гадости..Галина СахаринаТО ЧТО ДЛЯ НАШЕЙ "ЭЛИТЫ" ДРУГАЯ ВАКЦИНА-ЭТО ПРАВДА!Владимир БарышевЧто президента и лечат в других условиях и другие врачи, это что не правда что ли, он в поликлинику где лечиться простой народ не ходит!Владимир Самойленкоа у меня к вакциноверам несколько вопросов. почему до сих пор не придумали и не производят ЛЕКАРСТВО от ковида, а вакцин уже пять? почему нам до сих пор показывают как врачи в красной зоне напяливают на себя кучу защитной одежды и чуть ли не противогазы? они не привитые или вакцина сапсем не действует?Дмитрий Соловьевте кто до сих пор верит Путину - вспомните хоть одно выполненное обещание ( для НАРОДА, В СМЫСЛЕ ) это что касается ДОВЕРИЯ к власти, которое при СССР было.Дмитрий Соловьеввот когда Путин с "менеджерами" будут пользоваться ТОЙ ЖЕ медициной что и НАРОД , тогда поверю что он ТОЙ же вакциной привилсяСергей СидоровДа неумная она женщина. Это хорошо видно по её поведению на так называемых ШОУ. Нет смысла её осуждать - обсуждать..Комментировать
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