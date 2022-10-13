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Америка призвала Ирак воздержаться от насилия после выборов президента

Америка призвала Ирак воздержаться от насилия после выборов президента

Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс в четверг, 13 октября, заявил, что Соединенные Штаты приветствуют результаты президентских выборов в Ираке и призывают новое руководство страны воздерживаться от насилия, – сообщают СМИ.

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