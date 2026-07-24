Wildberries ввел кредитные каникулы для продавцов после атак ВСУ на склады

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Продавцам Wildberries, чьи товары пострадали в результате атак ВСУ на логистические объекты компании, предоставили отсрочку по кредитам и займам, сообщили в пресс-службе маркетплейса.
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