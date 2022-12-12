Первая за полвека лунная миссия пилотируемого корабля завершилась успешно

Как сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) в своем официальном блоге, приводнение произошло штатно, в воскресенье, 11 декабря, в 9:40 по тихоокеанскому времени (PST, 20:40 по Москве).
Как сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) в своем официальном блоге, приводнение произошло штатно, в воскресенье, 11 декабря, в 9:40 по тихоокеанскому времени (PST, 20:40 по Москве).
Свежие комментарии