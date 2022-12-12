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Первая за полвека лунная миссия пилотируемого корабля завершилась успешно

Первая за полвека лунная миссия пилотируемого корабля завершилась успешно

Как сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) в своем официальном блоге, приводнение произошло штатно, в воскресенье, 11 декабря, в 9:40 по тихоокеанскому времени (PST, 20:40 по Москве).

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