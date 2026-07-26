В МВД назвали основания для признания загранпаспорта недействительным

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Заграничный паспорт может быть признан недействительным по четко определенным законом РФ основаниям, к ним относятся в том числе его утрата, окончание срока действия или изменение персональных данных.
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