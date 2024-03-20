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Во дворе ОГИК начали возводить сомнительную высотку

Во дворе ОГИК начали возводить сомнительную высотку

Накануне, 19 марта, на заседании комитета по градостроительной деятельности и транспорта Орловского облсовета депутаты обсудили строительство нового многоквартирного дома, который неожиданно расположился на заднем дворе общежития Орловского госинститута культуры.

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