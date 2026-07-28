U.S. Sale Of Venezuela’s Oil Hits $13 Billion Since Trump’s Takeover

President Donald Trump revealed on Monday that sales of Venezuela’s oil by his administration have generated more than $13 billion since the capture of former President Nicolás Maduro on January 3, claiming that the revenue has effectively “paid for that war many times over”.
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