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Путин: бизнес в России должен чувствовать себя спокойно, уверенно и безопасно

Путин: бизнес в России должен чувствовать себя спокойно, уверенно и безопасно

Бизнес в России должен чувствовать себя спокойно, уверенно и в безопасности, заявил глава государства Владимир Путин на встрече с председателем общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексеем Репиком.

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