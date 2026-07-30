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Данила Чикарев останется в «Самаре»

По информации телеграм-канала «Перехват», 24-летний форвард Данила Чикарев останется в «Самаре». Для игрока это будет 4-й сезон в Лиге ВТБ с командой.

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