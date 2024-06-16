Колонка эксперта: возможности российского бизнеса в странах Африки Африканский континент совсем скоро обгонит Азию и по ВВП и по населению, об этом часто пишут социологи и экономисты.
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Колонка эксперта: возможности российского бизнеса в странах Африки Африканский континент совсем скоро обгонит Азию и по ВВП и по населению, об этом часто пишут социологи и экономисты.
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