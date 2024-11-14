Эксперт по управлению персоналом Казакова: онлайн-курсы помогут с нуля начать работу в IT-сфере

Сегодня IT-сфера — одно из самых перспективных трудовых направлений. Эта область отличается высоким уровнем зарплат и широкими карьерными перспективами, однако многие компании отдают предпочтение опытным специалистам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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