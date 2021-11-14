Партию голландского сыра уничтожили в Приморье

Партию голландского сыра уничтожили в Приморье

В одном из магазинов Находки забраковали партию голландского сыра. Владелец торговой точки приобрел продукцию на улице, после чего реализовывал ее как заводскую.

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