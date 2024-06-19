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Гордон о книгах: «Хитон рассказывал, что Роналду читал Life Force Тони Роббинса. Я подумал: «Если Криштиану читает это, я тоже почитаю, что-то подмечу для себя, может!»

Полузащитник «Ньюкасла» назвал книгу, которая оказала наибольшее влияние на него, – «Быть победителем» Тима Гровера.

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