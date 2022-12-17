В ЦБ спрогнозировали тренд ближайшего десятилетия

Выход на российский биржевой рынок компаний малой и средней капитализации, а также опционные программы предприятий, в рамках которых владельцами ценных бумаг могут стать высококлассные специалисты, будут основными трендами ближайшего десятилетия.
Выход на российский биржевой рынок компаний малой и средней капитализации, а также опционные программы предприятий, в рамках которых владельцами ценных бумаг могут стать высококлассные специалисты, будут основными трендами ближайшего десятилетия.
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