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В ЦБ спрогнозировали тренд ближайшего десятилетия

В ЦБ спрогнозировали тренд ближайшего десятилетия

Выход на российский биржевой рынок компаний малой и средней капитализации, а также опционные программы предприятий, в рамках которых владельцами ценных бумаг могут стать высококлассные специалисты, будут основными трендами ближайшего десятилетия.

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