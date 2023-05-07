Чемпионат Аргентины. «Ривер Плейт» обыграл «Бока Хуниорс» благодаря пенальти на 93-й, семь человек удалили

«Ривер Плейт» победил «Бока Хуниорс» (1:0) в 15-м туре чемпионата Аргентины. Матч закончился массовой потасовкой, из-за которой «Ривер Плейт» доигрывал вдесятером, а у «Боки» матч заканчивали 8 игроков.
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