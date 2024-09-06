Расширение списка коренных малочисленных народов позволит нивелировать коррупционную составляющую

На панели «Жизнь коренных народов: сохранение традиций, развитие экономики и повышение качества жизни» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) участники обсудили развитие коренных малочисленных народов Севера Сибири и Дальнего Востока России.
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