В Тульской области в 2023 году есть более четырех тысяч объектов культурного наследия

В Тульской области более четырех тысяч объектов культурного наследия. Информация об этом была озвучена в ходе брифинга, посвященного вопросам в сфере охраны объектов культурного наследия, передает корреспондент Тульской службы новостей.
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