В Киевской области прогремела серия взрывов

Неподалёку от украинской столицы прогремели взрывы, информирует украинское издание «Телеграф».Взрывы были слышны в районе населённых пунктов Белая Церковь, Васильков и Обухов, расположенных в Киевской области.
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