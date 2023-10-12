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Wildberries будет брать комиссию за оплату картами Visa и Mastercard

Wildberries будет брать комиссию за оплату картами Visa и Mastercard

ТАСС/Сергей Фадеичев Wildberries будет брать комиссию в размере 3% за оплату заказов с помощью банковских карт международных платежных систем Visa и Mastercard, сообщил "Известиям" директор по развитию финансовых и платежных сервисов Wildberries Дмитрий Колесников.

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