Wildberries будет брать комиссию за оплату картами Visa и Mastercard

ТАСС/Сергей Фадеичев Wildberries будет брать комиссию в размере 3% за оплату заказов с помощью банковских карт международных платежных систем Visa и Mastercard, сообщил "Известиям" директор по развитию финансовых и платежных сервисов Wildberries Дмитрий Колесников.