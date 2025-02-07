Прокачал авто – раскошеливайся еще: техосмотр по-новому грозит большими расходами Ольга БезродняяВ России вступили в силу новые правила техосмотра, которые значительно усиливают требования к экологическим параметрам транспортных средств.
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