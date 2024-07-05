Еще 15 тысяч видеокамер начали следить на чистотой дворов в Подмосковье

В июне к проекту «Чистая территория» подключили еще 15 тысяч камер системы «Безопасный регион». Об этом рассказали в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
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