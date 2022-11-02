ВС РФ применили ракеты X-32 для поражения объектов противника, что привело к нарушению управления войсками ВСУ

На фоне сообщений о взломе системы DELTA (США), которая была задействована в интересах ВСУ, стало известно о нарушении управления в украинских войсках фактически по всему фронту российской специальной военной операции.
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