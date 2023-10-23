Никогда не худейте к Новому году: Диетолог предупредил об опасных последствиях

Алексей Березников считает, что похудение перед праздником может привести к нарушению обмена веществДиетолог Алексей Березников придерживается мнения, что людям не стоит худеть к Новому году, поскольку это может обернуться серьёзными проблемами со здоровьем.
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