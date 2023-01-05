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Марез забил «Челси» с паса Грилиша. Игроки вышли на замену за 3 минуты и 43 секунды до этого

Вышедшие на замену игроки «Манчестер Сити» организовали гол. Полузащитник Ридя Марез открыл счет на 63-й минуте матча против «Челси» в 16-м туре АПЛ (1:0, второй тайм).

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