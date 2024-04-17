Чрезвычайный посыл: как россиян терроризируют анонимными доставками

В России участились случаи преследования людей с помощью анонимных посылок: неизвестные, желая оказать психологическое давление на своих жертв, отправляют им с помощью курьерских служб всё что угодно — от похоронных венков до роя пчел.
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