"Здесь восходит Русское солнце": Где начинается Россия? Малофеев показал особые фотографии

Основатель Царьграда Константин Малофеев показал часть России, где восходит Русское солнце. Россия начинается на Чукотке, - пишет в своём телеграм-канале основатель "Первого Русского" Константин Малофеев.
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