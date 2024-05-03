Ивановские добровольцы, проходящие службу в зоне СВО, отмечены наградами Министра обороны РФ

Ивановские добровольцы, проходящие службу в зоне СВО, отмечены наградами Министра обороны РФВоеннослужащие добровольцы, призванные военным комиссариатом города Иванова, удостоены высокой ведомственной награды Министерства обороны Российской Федерации.
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