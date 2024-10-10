Фотоловушка в Приморье впервые сняла многодетную самку леопарда с детенышем

В Приморье самка дальневосточного леопарда Герда попала в объектив фотоловушки вместе с детенышем. Благодаря съемке специалисты определили пол старшего в помете, сообщила пресс-служба дирекции нацпарка «Земля леопарда».
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