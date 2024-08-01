Певица Максим продает машину любовника

Певица Максим отдает очень дорогой автомобиль почти даром, а деньги отдаст на благотворительность. Певица Марина Максимова, известная под псевдонимом МакSим, в последнее время редко появляется на публике и почти не выступает.
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