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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пеп не знает, откуда берутся слухи о том, что он может возглавить сборную Англии: «Я тренер «Ман Сити». Мне повезло, что у меня есть работа»

«Я тренер «Ман Сити», я здесь и очень доволен. Не могу ничего сказать. Не знаю, откуда это взялось, но я очень доволен, и посмотрим, что будет дальше.

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