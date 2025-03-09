Алаудинов назвал исторической операцию «бросок через трубу» в Курской области

Генерал-майор Апти Алаудинов, командир спецназа «Ахмат», опубликовал в своем Telegram-канале кадры напутствия бойцов ВС РФ накануне проведения операции «бросок через трубу», которую он назвал исторической.
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