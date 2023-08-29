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Кардиологи определили ранние признаки внезапной остановки сердца

Кардиологи определили ранние признаки внезапной остановки сердца

Новое исследование показало, что симптомы внезапной остановки сердца у мужчин и женщин различаются. Только 10% людей выживают после внебольничной внезапной остановки сердца — неожиданного прекращения работы сердца, дыхательной системы и сознания.

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