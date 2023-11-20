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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Боб Майерс: «В «Голден Стэйт» собраны настоящие лидеры. Они должны найти выход из этой ситуации»

Бывший генеральный менеджер «Голден Стэйт» Боб Майерс рассказал, как команда может справиться с мини-кризисом, в который попала вскоре после начала сезона.

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