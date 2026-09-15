Гарбузов сообщил, что промышленный парк в Отрадном готов на 90%

На северо-востоке Москвы по программам стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) и комплексного развития территорий (КРТ) достраивают первый многоэтажный производственный объект лайт-индастриал «AFI Пром Алтуфьево» .
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