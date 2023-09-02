Собянин сообщил о завершении капремонта Ледового дворца в Крылатском

Работа крытого катка с конькобежной ареной возобновлена после капремонта в Ледовом дворце «Крылатское», где во время эпидемии COVID-19 был оборудован госпиталь для пациентов с коронавирусом, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.