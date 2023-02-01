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В Петербурге девятиклассник совратил 12-летнюю девочку в подъезде жилого дома

В Петербурге девятиклассник совратил 12-летнюю девочку в подъезде жилого дома

В Петербурге девятиклассника обвинили в совращении 12-летней школьницы. Об этом сообщает Piter.tv. В полицию обратилась местная жительница и заявила, что подросток совершил в отношении ее дочери насильственные действия сексуального характера.

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