В Петербурге девятиклассник совратил 12-летнюю девочку в подъезде жилого дома

В Петербурге девятиклассника обвинили в совращении 12-летней школьницы. Об этом сообщает Piter.tv. В полицию обратилась местная жительница и заявила, что подросток совершил в отношении ее дочери насильственные действия сексуального характера.
В Петербурге девятиклассника обвинили в совращении 12-летней школьницы. Об этом сообщает Piter.tv. В полицию обратилась местная жительница и заявила, что подросток совершил в отношении ее дочери насильственные действия сексуального характера.
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