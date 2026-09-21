New York Post: на пляже в Уэлфлите нашли 400-килограммовую рыбу

В штате Массачусетс на пляже Уэлфлита обнаружили 400-килограммовую луна-рыбу. Она была найдена мёртвой 16 сентября прохожим, и специалисты из «Альянса по охране прибрежной дикой природы Новой Англии» собрали образцы для исследований.