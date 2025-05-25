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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

МЧС: ледоход на Оби прошел за сутки 35 километров на Ямале

МЧС: ледоход на Оби прошел за сутки 35 километров на Ямале

Ледоход на Оби за сутки преодолел очередные 35 километров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО. Там уточнили, что голова ледохода находится выше по течению села Панаевск, а хвост — ниже по течению села Салемал.

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