МЧС: ледоход на Оби прошел за сутки 35 километров на Ямале

Ледоход на Оби за сутки преодолел очередные 35 километров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО. Там уточнили, что голова ледохода находится выше по течению села Панаевск, а хвост — ниже по течению села Салемал.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии