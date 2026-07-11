В Минобороны рассмотрели обращения семей участников СВО и военнослужащих

Замминистра обороны генерал-полковник Виталий Шулика провел личный прием граждан.фото: пресс-служба МинобороныЗаместитель министра обороны — глава аппарата Минобороны генерал-полковник Виталий Шулика провел личный прием граждан.
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