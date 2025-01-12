«Горводоканал» предупреждает смолян о фальшивых квитанциях

«Документ выглядит убедительно». Жителей Смоленска вновь пугают «штрафами» за некую обязательную поверку счётчиков Горожане снова стали находить в своих почтовых ящиках уведомления с требованием немедленно произвести поверку приборов учёта, предупредило сегодня муниципальное предприятие «Горводоканал».
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