Чем пахнет Моне и как звучит Дега в Главном штабе Эрмитажа

Государственный Эрмитаж представил серию вечерних променад-концертов "Лето в Главном штабе" (12+) Маршрут проложен через художественные миры импрессионистов и мастеров модернизма – от Клода Моне, Эдгара Дега и Поля Сезанна до Анри Матисса, Пабло Пикассо и Казимира Малевича Алена Бобрович, "Metro" Фото: "Лето в Главном штабе" – это не спектакль, не экскурсия и не концерт, – комментирует руководитель проекта Екатерина Сираканян.