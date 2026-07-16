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Metro новости

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Чем пахнет Моне и как звучит Дега в Главном штабе Эрмитажа

Чем пахнет Моне и как звучит Дега в Главном штабе Эрмитажа

Государственный Эрмитаж представил серию вечерних променад-концертов "Лето в Главном штабе" (12+) Маршрут проложен через художественные миры импрессионистов и мастеров модернизма – от Клода Моне, Эдгара Дега и Поля Сезанна до Анри Матисса, Пабло Пикассо и Казимира Малевича   Алена Бобрович, "Metro" Фото: "Лето в Главном штабе" – это не спектакль, не экскурсия и не концерт, – комментирует руководитель проекта Екатерина Сираканян.

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