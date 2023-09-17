ПО ВСЕЙ СТРАНЕ НАЙДЕНЫ АРСЕНАЛЫ ОРУЖИЯ МИГРАНТОВ

Людмила Лиханова

Нужно жесточайшее усиление борьбы с мигрантами. При малейших нарушениях лишение гражданства и автоматически отправлять на историческую родину и мужчин и их семьи. Не хотят жить по законам России - гоу аут без права возвращения. Разогнать диаспоры, они не помогают нашим бороться с этнической преступностью а , мягко говоря, закрывают глаза, а то и поддерживают. Не должно быть никаких диаспор, сходняков и пр. ХОТЯТ ЖИТЬ В СПОКОЙНОЙ РОССИИ - СОБЛЮДАЙТЕ ЗАКОНЫ. ИНАЧЕ - ВЫСЫЛКА НАВСЕГДА ВСЕХ.