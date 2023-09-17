Закон и Порядок

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ПО ВСЕЙ СТРАНЕ НАЙДЕНЫ АРСЕНАЛЫ ОРУЖИЯ МИГРАНТОВ

ПО ВСЕЙ СТРАНЕ НАЙДЕНЫ АРСЕНАЛЫ ОРУЖИЯ МИГРАНТОВ

РОССИЮ ХОТЯТ ВЗОРВАТЬ ИЗНУТРИ: В начале сентября стали поступать новости, к которым трудно относиться спокойно.

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Комментарии
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Людмила Лиханова
Нужно жесточайшее усиление борьбы с мигрантами. При малейших нарушениях лишение гражданства и автоматически отправлять на историческую родину и мужчин и их семьи. Не хотят жить по законам России - гоу аут без права возвращения. Разогнать диаспоры, они не помогают нашим бороться с этнической преступностью а , мягко говоря, закрывают глаза, а то и поддерживают. Не должно быть никаких диаспор, сходняков и пр. ХОТЯТ ЖИТЬ В СПОКОЙНОЙ РОССИИ - СОБЛЮДАЙТЕ ЗАКОНЫ. ИНАЧЕ - ВЫСЫЛКА НАВСЕГДА ВСЕХ.
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6 час.
Silver Kont
А что он скажет? Скажет, что мало в России исабхов, надо завозить ещё...
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6 час.
Василий Целовальников
Категорически нельзя нянькаться с мигрантами, проявляющим экстремизм! Судить их по полной программе, но начинать надо с госчиновников, которые выдавали им документы, разрешающие пребывание! Нормальных, трудовых мигрантов, надо отделять от экстремистов! По другому, дождёмся большой &quot;неприятности&quot; (читай войны с вахабитами)!!!
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3 час.

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