Алсу после новостей о разводе появилась на “Новой волне” – что она сказала

Алсу, фото: boomboxpilot.ruНа фоне грядущего развода певица Алсу решила не ставить карьеру на паузу. На ковровой дорожке «Новой волны» красавица-артистка сияла в шикарном наряде и посоветовала всем не огорчаться.
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