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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Свежие комментарии

Рецепты шинников: бастурма ´Бобруйский вариант´.

Рецепты шинников: бастурма ´Бобруйский вариант´.

Похожие изделия в магазине стоят немалых денег, а список ингредиентов обычно - в несколько срок. Экономист планово-экономического отдела МЗ Инна Садовская советует приготовить своими руками натуральный продукт, без лишних добавок, очень вкусный, с пользой для здоровья и кошелька.

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