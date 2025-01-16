Рецепты шинников: бастурма ´Бобруйский вариант´.

Похожие изделия в магазине стоят немалых денег, а список ингредиентов обычно - в несколько срок. Экономист планово-экономического отдела МЗ Инна Садовская советует приготовить своими руками натуральный продукт, без лишних добавок, очень вкусный, с пользой для здоровья и кошелька.