Орбан порассуждал на тему сделки между Россией и США

Орбан: Решение конфликта на Украине станет частью сделки РФ и США Урегулирование украинского конфликта будет достигнуто не между РФ и Украиной, а станет частью большой сделки между Россией и Соединенными Штатами.
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