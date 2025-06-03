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Орбан порассуждал на тему сделки между Россией и США

Орбан порассуждал на тему сделки между Россией и США

Орбан: Решение конфликта на Украине станет частью сделки РФ и США Урегулирование украинского конфликта будет достигнуто не между РФ и Украиной, а станет частью большой сделки между Россией и Соединенными Штатами.

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