Военкор Сладков: Киев готовится сдать Харьков и Сумы

По словам Сальдо, территория возле Антоновского моста окончательно зачищена. Военная спецоперация (СВО) РФ на Украине, последние новости на сегодня, 2 июля 2023: Киев готовится к сдаче Харькова и Сумы – Сладков Киев готовится сдать Харьков и Сумы.