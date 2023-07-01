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Военкор Сладков: Киев готовится сдать Харьков и Сумы

Военкор Сладков: Киев готовится сдать Харьков и Сумы

По словам Сальдо, территория возле Антоновского моста окончательно зачищена. Военная спецоперация (СВО) РФ на Украине, последние новости на сегодня, 2 июля 2023: Киев готовится к сдаче Харькова и Сумы – Сладков Киев готовится сдать Харьков и Сумы.

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